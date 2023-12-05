الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

تركيب انترلوك ومد كوابل الكهرباء ببلبيس في محافظة الشرقية

عبدالكريم يتابع الانترلوك
عبدالكريم يتابع الانترلوك ومد كوابل الكهرباء ببلبيس شرقية-

تفقد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس يرافقة النائب حمودة محمد حموده عضو مجلس النواب، المناطق الجديدة المقترحة لتوسعات تركيب الانترلوك في مختلف أحياء المدينة بمنطقة شوارع البطريقة وسعدون بالإضافة إلي منطقة السلخانة والمنشية وحي النادي يأتي ذلك في إطار خطة التوسعات لتركيب بلاط الانترلوك في الشوارع الضيقة بمختلف أنحاء المدينة المختلفة.

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مراجعة البنية التحتية للمرافق والالتزام بالجدول الزمنى 

 وشدد رئيس المركز علي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني كما تابع مع مختلف المرافق بعملية الإحلال والتجديد لبعض الوصلات المنزلية لبعض الشوارع وبعض المنازل خاصة مرفق الغاز الطبيعي ومراجعة البنية التحتية للمرافق قبل اعمال الرصف كما شدد  علي قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالمتابعة اليومية لمراحل المشروع مع مراعاة تركيب غرف الأمطار وفق المناسب للازمة لذلك وفي سياق آخر ابدي المواطنون سعادتهم للأعمال التي تتم بقطاع الرصف وتركيب الانترلوك في الأحياء المختلفة حيث أشاد المواطنون بما يتم في الخطة الحالية من قبل قسم المشروعات.

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فرد كابلات كهرباء اضافية لمدينة بلبيس بالتنسيق مع الكهرباء 

كما يشرف عبدالكريم علي إمداد وفرد كابلات كهرباء إضافية لمدينة بلبيس بالتنسيق مع الكهرباء لمواجهة حالات انقطاع الكهرباء وتوفير خطوط بديلة للعمل عليها حال حدوث أي طوارئ وخاصة فى الشتاء وحال سقوط الامطارحيث  كلفه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  بضرورة التنسيق مع قطاعات الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات لسرعة مراجعة المرافق بطريق العاشر / بلبيس وتحديد نقاط خطوط الفايبر وذلك لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الانارة بالطريق ليؤكد المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

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الانتهاء من الاحداثيات الجديدة لمنطقة بلبيس الصناعية 

 واكد رئيس مركز ومدينة بلبيس  أنه تم الانتهاء من اعداد الاحداثيات الجديدة لمنطقة بلبيس الصناعية ومراجعة المساحة على الطبيعة طبقا للقرارات السابقة في هذا الشأن وتبين ان اجمالي المساحة بلغ 289.6 فدان على أرض الواقع مما يترتب عليه البدء في إجراءات تغيير الغرض من زراعي لصناعي والسير في إجراءات التخصيص طبقا للقانون وحفاظا علي المال العام حيث تعد المنطقة الصناعية بمثابة مدينة صناعية ثالثة بعد الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان. 

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الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس المناطق الجديدة المقترحة للتوسعات تركيب الانترلوك فى مختلف الاحياء منطقة شوارع البطريقة منطقة السلحانة البنية التحتية للمرافق

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