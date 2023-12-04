تكريم مدير إدارة بلبيس الأزهرية وشيخ معهد وعامل النوبتجية بالشرقية

كرًم الدكتورالسيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم محمود نصر الله، مدير إدارة بلبيس الازهرية و صلاح محمود محمود، شيخ معهد الجندية الابتدائي وكذلك الحاج فودة عبد السميع أبو زيد، عامل الخدمات بالمعهد وذلك تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في العمل وذلك تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل وكان أحد الخارحين عن القانون قد تسلل ليلا إلي المعهد بغرض السرقة، فقام عامل النوبتجية بالتصدي له وتمكن منه، وقام شيخ المعهد بتبليغ مدير الإدارة ليتم تسليمه إلي الجهات المختصة.

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متابعة فعاليات الاختبارات الشفوية الالكترونية للطلاب

وقام الدكتور أحمد صيام عضوالمكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية فى وقت سابق هو، وأحمد الجمال، عضو فني للعلوم الشرعية بقطاع المعاهدالأزهرية بمتابعة فعاليات الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢م، وذلك بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وفد قطاع المعاهد بالازهر الشريف

وتابع وفد قطاع المعاهد استقرار اللجان مؤكدين على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة حتى لا يظلم أي طالب. وقال رئيس الإدارة المركزية للشرقية الأزهرية إن أعمال المسابقة تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة وتتضمن أربعة مُستويات، وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: 20 جزءً للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع: 10 أجزاء.

رئيس المنطقة الازهرية بالشرقية

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، علي الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023 وتم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى لمنطقة الأزهر بمحافظة الشرقية إن منسق المنطقة قد أضاف، أنه بالفعل تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.كما تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد فقرات متنوعة لسلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة.

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