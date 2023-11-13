جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية حسن بيه في مركز بلبيس بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية لقرية حسن بيه مركز بلبيس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد

وهذا قد نفذت تلك القافلة تحت إشراف الدكتورعصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالكلية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء بالمستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى ومعهم الدكتور أحمد علاء الدين.

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توقيع الكشف الطبى 2299 حيوانات وأرانب وطيور

كما تم الكشف على ١٩٣ حالة حيوانات، ٢١٠٦ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

توجيه قافلة أسبوعية للمجتمع حسب احتياجه

وقال الدكتور محمود اللطيف مدير المكتب الإعلامى لرئيس الجامعة وأستاذ الإعلام بكلية آداب الزقازيق إن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

تعيين الدكتورة سالى محمود سعيد وكيلا للطب البشرى

وعلى جانب آخر صدر رئيس جامعة الزقازيق قرارًا بتعيين الدكتورة.سالي محمود سعيد حسيني وكيلًا لكلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (٢٠٩٥) بتعيين الدكتورة سالي محمود سعيد حسيني الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب البشري وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. وتمنى لها أطيب الأمنيات والدعوات الصادقة بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز بما يساهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة.

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