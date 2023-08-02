كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة تناول الفراولة بانتظام على الوظائف الإدراكية وضغط الدم وزيادة القدرة المضادة للأكسدة.

وقالت الدكتورة شيرين هوشماند، الباحثة الرئيسية في الدراسة، والأستاذة في كلية التمارين الرياضية وعلوم التغذية بجامعة سان دييجو بكاليفورنيا إن "تناول الفراولة يوميا قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، فضلا عن خفض ضغط الدم، وزيادة القدرة المضادة للأكسدة".

5 فوائد للفراولة للوقاية من أمراض خطيرة

وأضافت: "هذا إجراء وقائي مهم لمختلف الأمراض المزمنة. تضاف نتائج الدراسة إلى الأبحاث السابقة التي أكدت الفوائد الصحية القلبية الوعائية والاستقلابية والمعرفية لاستهلاك الفراولة".

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ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول فوائد تناول الفراولة؟

• أظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrition، أن المشاركين الذين استهلكوا قرابة 26 جراما من الفراولة أو حصتين يوميا، زادت سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2 في المئة.

• انخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6 في المئة، وقفزت القدرة الإجمالية لمضادات الأكسدة بنسبة 10.2 في المئة، كما انخفض محيط الخصر بنسبة 1.1 في المئة.

• تحتوي الفراولة على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بالإضافة إلى توفير 100 في المئة من احتياجات فيتامين "سي" اليومية.

• الفاكهة أيضا مصدر للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف والبوليفينول.

• ربطت تجارب سريرية سابقة بين استهلاك الفراولة والتحسينات في العديد من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض ضغط الدم.

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