تمرد وانشقاق داخل حزب نتنياهو ومطالب باستقالته من رئاسة الحكومة

أزمة داخلية كبيرة يشهدها حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي تتعلق بالتفكك داخل الحزب في ظل حكم نتنياهو.

الانشقاق عن حزب الليكود في ظل حكم نتنياهو

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن وضع الليكود دفع أحد أعضائه في الكنيست، دون ذكر هويته، إلى التفكير بالانشقاق عن الحزب وإجراء اتصالات حول انتقاله إلى صفوف حزب "المعسكر الوطني" الذي يرأسه بيني جانتس.

ويشهد الليكود حاليا شبه تمرد على خلفية تعديل ميزانية الدولة بسبب الحرب.

وتبين أن مشروع الميزانية المعدل يشمل تحويل مليارات الشواكل لأحزاب الائتلاف الحريدية والاستيطانية.

وأعلن الوزير نير بركات أنه لن يؤيد الميزانية ووصفها بأنها "سيئة". كذلك انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الميزانية.

انتقادات لاداء حكومة نتنياهو

ويوجه أعضاء الكنيست من الليكود، داني دانون وطالي جوتليف وإلياهو رافيفو وإيلي دلَل، انتقادات حول أداء الحكومة ويضمن ذلك في المجالات الأمنية.

وكانت تقارير قد تحدثت، الأسبوع الماضي، عن تعالي مطالب داخل الليكود باستقالة نتنياهو بعد الحرب مباشرة. وحسب "يديعوت"، اليوم، يعتقد أعضاء كنيست في الليكود أنه ينبغي التوجه إلى انتخابات عامة بعد الحرب، ويجرون حول ذلك محادثات بينهم حول توقيت وشكل طرح مطلب كهذا.

من ناحية أخرى طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن"، كما حمله مسؤولية الفشل في التعامل مع الحرب في غزة.

مطالبة نتنياهو بالاستقالة من منصبه

وقال لابيد على منصة "إكس":"من كتبت الكارثة على اسمه، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب، ويتحمل مسؤولية الفشل، فليفعل الأمر النزيه الوحيد.. فليرحل ويترك غيره يصحح المسار".

وأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، بأن مجلس الحرب على قطاع غزة يعقد الآن اجتماع عاجل في تل أبيب.

وأكد المكتب أن بنيامين نتنياهو، يحضر الجلسة.

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أبو عبيدة يكشف عن عمليات المقاومة



ومساء أمس، أعلن أبوعبيدة، الناطق الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية فى غزة 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أبو عبيدة: "استهدفنا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف واشتبكنا معها من المسافة صفر وأوقعنا فيها قتلى بشكل محقق".

وتابع أبو عبيدة، بأن عناصر المقاومة وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.



استهداف قوة إسرائيلية في غزة



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا أيضا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأجهزنا على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا، كذلك فإن مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وقتلت وأصابت عددا منهم في الفالوجا بمخيم جباليا واستهدفوا 5 آليات".

وتابعت كتائب القسام: "قصفنا مستوطنة نتيفوت وسديروت برشقات صاروخية".

جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية



وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة



وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلى أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة".

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة فى غزة



من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".