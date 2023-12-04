سلمان حبكة، المقاومة تنجح في استهداف الضابط الأعلى رتبة بين القتلى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

خسائر فادحة يتكبدها جيش الاحتلال يوميا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن وصفت بعد التقارير العبرية العملية العسكرية داخل القطاع بأنها لم تحقق المرجو لحكومة نتنياهو خاصة بعد الخسائر الجسيمة التي تحدث يوميا بين صفوف قوات الاحتلال.



وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في الجيش الإسرائيلي، ويدعى المقدم سلمان حبكة خلال العمليات الجارية في قطاع غزة، وهو القائد الأعلى رتبة من بين القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب المعلنة على غزة وعلى الفور انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، وتساءل العديد عن هويته خاصة مع اسمه الذي يبدو عربيا، كما أنه ظهر في مداخلة للقناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي متحدثا عن قصف المنازل وقتل مقاتلي حماس

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مقتل الضابط سلمان حبكة الأعلى رتبة بين قتلى جيش الاحتلال في غزة

سلمان حبكة، البالغ من العمر 33 عاما، هو من قرية يانوح جت في الجليل الغربي، وهو أحد أبناء الطائفة الدرزية، وهو ثاني ضابط درزي يقتل منذ بداية العدوان على غزة.

وحبكة هو أول أعلى ضابط رتبة يلقى مصرعه في غزة في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتداولت وسائل الإعلام العبرية ووسائل التواصل الاجتماعي صورا لحبكة، ومقابلته، والتي كانت في اليوم الـ 13 من العدوان على غزة ومن بين الجمل التي تناقلتها تلك المنصات: لقد أطلقنا القذائف على المنازل، وتمكنا من الانتقال من منزل إلى آخر وتحرير المحتجزين، وعقب الإعلان عن مقتل ضابط جيش الاحتلال، سارعت الطائفة الدرزية بإصدار بيان تنعي فيه حبكة، ووصفته بالبطل وأشاد به الكثير من الإسرائيليين في قيادة المعارك في مستوطنة باري.



أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

وكان قد أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



أبو عبيدة يكشف عن عمليات المقاومة



وأضاف أبو عبيدة: "استهدفنا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف واشتبكنا معها من المسافة صفر وأوقعنا فيها قتلى بشكل محقق".

وتابع أبو عبيدة، بأن عناصر المقاومة وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

استهداف قوة إسرائيلية في غزة

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا أيضا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأجهزنا على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا، كذلك فإن مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وقتلت وأصابت عددا منهم في الفالوجا بمخيم جباليا واستهدفوا 5 آليات".



وتابعت كتائب القسام: "قصفنا مستوطنة نتيفوت وسديروت برشقات صاروخية".

جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية



وفي وقت سابق من أمس، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة



وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلى أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة".

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة فى غزة



من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

