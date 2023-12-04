الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سياسية وعسكرية، قطر وتركيا توقعان 12 اتفاقية تعاون جديدة بحضور أردوغان وتميم

أردوغان وأمير قطر،
أردوغان وأمير قطر، فيتو

وقعت تركيا وقطر، اليوم الإثنين، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، وذلك خلال مراسم رسمية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتم التوقيع على الاتفاقيات الجديدة عقب الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين.

 

12 اتفاقية تعاون جديدة بين تركيا وقطر

وشملت اتفاقيات التعاون المجالات السياسية، والثقافية، والعسكرية، والمساعدات الإنسانية والعمل.

كما أبرم الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم، والبحوث العلمية، والتكنولوجيا، والاتصالات والمعرفة، والمالية، والاستثمار والتجارة.

Advertisements

بدورهما، وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإعلان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

 

ويوم السبت الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجميع ينتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال "جزارو غزة" وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، العقاب اللازم بوصفهم مرتكبي جرائم إبادة جماعية.

 

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح الجمعة الماضية، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

وأضاف البيان، "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب والقوانين الدولية والإنسانية.

اقرأ أيضا: تضم نساء ونجحت في إخفاء الأسرى، معلومات عن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام

 واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

واستطرد بيان حركة حماس: نحمل الاحتلال مسئولية استئناف الحرب والعدوان على غزة.. حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم.. إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين.. ولكن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي.

سلمان حبكة، المقاومة تنجح في استهداف الضابط الأعلى رتبة بين القتلى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال شرق خان يونس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أردوغان أمير قطر قطر تركيا تركيا وقطر الرئيس التركي

مواد متعلقة

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال شرق خان يونس

تركيا تحذر إسرائيل من محاولة اغتيال قادة حماس على أراضيها: سيكون له عواقب وخيمة

أردوغان يؤكد على محاكمة نتنياهو كمجرم حرب

أردوغان: ننتظر من محكمة العدل الدولية أن ينال «جزارو غزة» العقاب اللازم

الأكثر قراءة

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

تمرد وانشقاق داخل حزب نتنياهو ومطالب باستقالته من رئاسة الحكومة

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

وزير التعليم: الرئيس السيسي يناقشني في كل التفاصيل وهذه أبرز تعليماته

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية