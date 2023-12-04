الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال شرق خان يونس

اشتباكات المقاومة
اشتباكات المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيتو

طوفان الأقصى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن المقاومة الفلسطينية تخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يكشف عدد المحتجزين في غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة 137 محتجزا.


وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إننا نوسع العملية البرية في كافة ربوع قطاع غزة، وطالب المنظمات الدولية بالتأكد من سلامة المحتجزين.

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وأضاف دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحتجزين لدي حماس 137 محتجزا، وجيش الاحتلال مستمر في العملية البرية في الشمال والجنوب، مؤكدا أن الصليب الأحمر ساعد كثيرا من سلامة المحتجزين.، وتابع أن اليوم وصلت رئيسة الصليب الأحمر دخلت عن طريق مصر، وخرجت من هناك.

 

تدمير خزانات المياه العمومي شرق رفح
 

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد لتدمير طيران الاحتلال لأحد خزانات المياه العمومي في حي التنور شرق رفح جنوب  قطاع غزة.
 

كما كثف طيران الاحتلال من عمليات القصف العنيف على مناطق قطاع غزة بالتزامن مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بالقطاع.

وفي سياق آخر، استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية  "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.

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