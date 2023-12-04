الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بمشاركة حجازي، اتحاد جدة يفوز على سباهان الإيراني 2-1 بدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة يفوز على
اتحاد جدة يفوز على سباهان الإيراني،فيتو

فاز فريق الاتحاد السعودي على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف ببطولة دوري أبطال آسيا بمشارك المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وسجل ثنائية العميد كل من صالح العمري وجوتا ليحصد الفريق النقاط الثلاث، حيث شارك أحمد حجازي في اللقاء بشكل أساسي لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تشكيل اتحاد جدة 

عبد الله المعيوف

زكريا هوساوي - لويز فيليبي - أحمد حجازي - محمد الشنقيطي

فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري

مروان الصحفي - فيلبي جوتا - عبد الرزاق حمدالله

 تشكيل الاتحاد شهد عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي لأول مرة منذ الموسم الماضي، بعدما أصيب بالرباط الصليبي.

Advertisements

 

موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا


وأقيمت مباراة الاتحاد ضد سباهان في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا


ونقلت مباراة الاتحاد ضد سباهان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports AFC 2.

 

وكشفت  صحيفة "صن" الإنجليزية، أن البرتغالي فيليبي جوتا جناح اتحاد جدة، يرغب في الانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت  على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

 

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

دوري أبطال آسيا أحمد حجازي سباهان لاتحاد السعودي صالح العمري

مواد متعلقة

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

الدوري المصري، فادي فريد يقود سموحة للفوز على فاركو 2-1

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يختتم دور المجموعات بالفوز على نساجي بهدفين

الدوري المصري، فاركو يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما للاعبي مانشستر سيتي

لأول مرة بعد الإصابة، حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني

الكاف يرشح هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني للفوز بجائزة الأفضل في 2023

الدوري المصري، تشكيل فاركو في مواجهة سموحة

الأكثر قراءة

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

بدء اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي

أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك

تفاصيل التحقيقات في مصرع أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.. توجيه تهمة القتل الخطأ لفنان تشكيلي.. والتقرير الطبي يكشف مفاجأة

أخبار الرياضة اليوم: أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي بالمونديال.. فتوح يغازل الزمالك.. وإخلاء سبيل حسين الشحات

شبانة يكشف مصير موديست مع الأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في جرام الذهب، تحديث لحظي للمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية