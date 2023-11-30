اتحاد جدة يتقدم على الخليج 1/2 في الشوط الأول من الدوري السعودي

تقدم فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج 1/2 في الشوط الأول، في المباراة المقامة، اليوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما هدفي اتحاد جدة في الدقيقتين 9 و29 بشباك فريق الخليج.

بينما سجل خالد ناري هدف الخليج في مرمى اتحاد جدة من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الخليج في المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

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تشكيل اتحاد جدة ضد الخليج

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: إيجور كورونادو - فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمد الله - كريم بنزيما.

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

عروض إنجليزية لـ أحمد حجازي

وكشفت تقارير إعلامية عن تلقي أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.