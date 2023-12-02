السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

جوتا يرغب بفسخ تعاقده مع اتحاد جدة وتوتنهام يصدم اللاعب

جوتا لاعب اتحاد جدة،فيتو
جوتا لاعب اتحاد جدة،فيتو

كشفت  صحيفة "صن" الإنجليزية، أن البرتغالي فيليبي جوتا جناح اتحاد جدة، يرغب في الانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

رغبة جوتا اصطدمت بقرار نادي توتنهام الذي قرر تأجيل حسم ضم اللاعب بشكل مؤقت، وأن الأمر ليس محسومًا.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن اللاعب يرغب في فسخ عقده مع الاتحاد، والانتقال إلى توتنهام بداية من يناير المقبل.

وأسقط نادي الاتحاد اسم جوتا من قائمة الفريق للأجانب قبل انطلاق الموسم الحالي من دوري روشن.

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فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت  على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

 

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

 

 

اتحاد جدة والخليج، فيتو

 

 

ترتيب اتحاد جدة والخليج

وبهذه النتيجة، يرفع فريق اتحاد جدة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق الخليج عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.

 

عروض إنجليزية لـ  أحمد حجازي

وكشفت تقارير إعلامية عن تلقي  أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن  الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

 

وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

 

وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

 

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.

 

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اتحاد جدة الدوري السعودي الفرنسي كريم بنزيما إيجور كورونادو دوري السعودي نادي توتنهام الانجليزي

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