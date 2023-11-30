اتحاد جدة يفوز على الخليج 2/4 في الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

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تشكيل اتحاد جدة ضد الخليج

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: إيجور كورونادو - فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمد الله - كريم بنزيما.

اتحاد جدة والخليج، فيتو

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

ترتيب اتحاد جدة والخليج

وبهذه النتيجة، يرفع فريق اتحاد جدة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق الخليج عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.

عروض إنجليزية لـ أحمد حجازي

وكشفت تقارير إعلامية عن تلقي أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.