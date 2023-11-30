الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد جدة يفوز على الخليج 2/4 في الدوري السعودي بمشاركة محمد شريف

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه الخليج بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة 15 من الدوري السعودي.

 

سجل البرازيلي إيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيما من ضربة جزاء والمغربي عبد الرزاق حمد الله من ضربة جزاء وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة في الدقائق 9 و29 و66 و74 بشباك فريق الخليج.

 

بينما سجل خالد ناري وفواز عوض الطريس هدفي الخليج في مرمى اتحاد جدة، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45 والثاني في الدقيقة 90.

 

Advertisements

 

تشكيل اتحاد جدة ضد الخليج 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: إيجور كورونادو - فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمد الله - كريم بنزيما.

اتحاد جدة والخليج، فيتو

تشكيل الخليج أمام اتحاد جدة

 

ترتيب اتحاد جدة والخليج

وبهذه النتيجة، يرفع فريق اتحاد جدة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد فريق الخليج عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.

 

عروض إنجليزية لـ  أحمد حجازي

وكشفت تقارير إعلامية عن تلقي  أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عروضًا إنجليزية، من أجل الرحيل عن  الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

وذكرت شبكة TEAMtalk أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف، تهتم بضم أحمد حجازي، العائد مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي، والتي غيبته عن الملاعب لفترة طويلة.

 

وكان الاتحاد قد استبعد أحمد حجازي من قائمته المحلية مع بداية موسم 2023-2024، فيما يحق للاعب المشاركة مع العميد في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، في انتظار الضوء الأخضر من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للاتحاد.

 

وتعاقد الاتحاد مع أحمد حجازي، في أكتوبر 2020، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، قبل أن يضم حجازي بشراء العقد نهائيًا في يوليو 2021، والذي يمتد حتى يونيو 2026.

 

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء مشاركته في مباراة الفيحاء، في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، ليغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

اتحاد جدة الخليج فريق اتحاد جدة الدوري السعودي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

مواد متعلقة

اتحاد جدة يتقدم على الخليج 1/2 في الشوط الأول من الدوري السعودي

محمد شريف يقود الخليج أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

أهلي جدة يفوز على أبها بسداسية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

خلاف داخل مجلس إدارة الزمالك على منصب مدير التعاقدات

ليفربول يسجل هدفين في شباك لاسك لينز خلال 3 دقائق ومحمد صلاح يصنع

القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة، تعرف على الشروط وطريقة التقديم

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

المزيد
الجريدة الرسمية