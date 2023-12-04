الهلال الأحمر الفلسطيني: لا نستطيع العمل وسط غزة والاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف فى الجنوب

العملية البرية في غزة، أكد أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف جنوب غزة ويمنعها من الوصول إلى الحالات المصابة، وتم استهداف سيارتين أثناء نقلهما المصابين بمنطقة الفالوجا.

مشكلة سيارات الإسعاف بغزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك عددا كبيرا من سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة، وهناك انقطاع كامل في خدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع بسبب تضرر الشبكة جراء العدوان المستمر.

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نقص الوقود

وذكر، أن الطواقم الطبية تعمل بالطاقة القصوى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، وتعمل مع أقل الإمكانيات بعد توقف السيارات لنقص الوقود، ونقص الإمكانيات الطبية.

توقف عمل الهلال الأحمر وسط غزة

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني لا يمكنه العمل في وسط غزة، بعد حصار الاحتلال لمستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، وحاولنا إخراج السيارات وقت الهدنة لكن للأسف لم نتمكن من إخراجها، وفوجئنا إلى تعرض المستشفى لقصف كبير وتضرر أروقة المستشفى.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يرصد القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع في دولة الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن فى وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي سيقاتل في قطاع غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير والقضاء على حركة حماس، وذلك في تصريحات لشبكة «ABC» الأمريكية.

وكشفت تقارير عبرية، الإثنين، عن تلقي 2000 جندي في جيش الاحتلال علاجا نفسيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.