الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار بحي راموت بالقدس

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

ذكرت "سكاي نيوز عربية" إن عملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين.

وأضاف: "سقوط 8 مصابين 2 منهم في حال حرجة والباقي متوسطة وطفيفة بعملية إطلاق نار في حي راموت بالقدس".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زاكي هيلر: "ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في ترامبيادا عند مدخل القدس، مسعفو نجمة داود يقدمون العلاج الطبي لـ 6 حالات متوسطة بينهم إصابة خطرة".

Advertisements

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين المشتبه بهما "تم تحييدهما على الفور".

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة المتفق عليها بينهما في قطاع غزة لمدة يوم إضافي هو اليوم الخميس، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لأيام التهدئة 7 أيام.

وتم خلال هذه الفترة إطلاق سراح متبادل لمحتجزين وأسرى من الجانبين، وسط توقعات بأن تبدء عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب القطاع في حال لم يتم الاتفاق على تمديد التهدئة أكثر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عملية إطلاق نار حي راموت بالقدس نجمة داود الحمراء منطقة القدس حركة حماس وإسرائيل تمديد الهدنة

الأكثر قراءة

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

هددونا بالاغتصاب وحرق أولادنا وقتل عائلاتنا، أسيرات فلسطينيات يكشفن الساعات الأخيرة قبل تحريرهن (فيديو)

سخرية واسعة من سقوط شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض: "سقطت أسرع من أفغانستان"

قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار بحي راموت بالقدس

أخبار مصر: تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل، انطلاق قمة المناخ، وفاة هنري كيسنجر، خطة الصين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سعر اليورو مقابل الجنيه بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سخرية واسعة من سقوط شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض: "سقطت أسرع من أفغانستان"

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

تدعو ضيوفها للعشاء ثم تفرض 190 دولارا على كل فرد

بـ"كلمة بذيئة"، ماسك يهاجم شركات كبرى سحبت إعلاناتها على "منصة إكس" بسبب إسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

شروط حجز شقق جنة بالطرح التكميلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية