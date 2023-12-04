الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة بالقرفة في البيت والنتيجة مضمونة

كيكة بالقرفة، فيتو
كيكة بالقرفة، فيتو

طريقة عمل الكيكة بالقرفة، من طرق الكيكة التي لا تجيد عملها الكثير من الأمهات وستات البيوت، ولأن مختلف أنواع الكيك أصبحت تباع بأسعار مرتفعة، فأصبحت ستات البيوت، وبشكل خاص من لديهم أطفال، يحاولن إجادة طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها، ولذلك أصبحت تبحث الكثيرات عن طريقة عمل الكيكة بالقرفة، للتوفير في الميزانية.

 

طريقة عمل الكيكة بالقرفة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالقرفة بطعمها المميز، لكل عشاق القرفة، وهي من أنواع الكيك المميزة، وسهلة التحضير، ومضمونة النتائج.

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المقادير:
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
رشة ملح
ثلث كوب سمنة
كوب وثلث سكر ابيض
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
3 بيضات
ثلث كوب لبن


الصوص:
نصف كوب سكر
6 ملعقة كبيرة زبدة
ثلث كوب ماء
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

كيكة القرفة


طريقة التحضير:
اخلطى الزبدة مع السكر فى العجان، حتى يصبح القوام كريمى
اخلطى البيض مع الفانيليا ثم يضاف الى الزبدة والسكر
اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة، مع رشة الملح جيدا
ضيفى الخليط الجاف تدريجيا الى العجان، حتى تتجانس المكونات تماما
ضيفى اللبن الى العجان، ويخلط حتى تتجانس كل مكونات العجين
ارفعى الخليط فى قالب الكيك، ويخبز على الرف المتوسط فى الفرن
يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، بدون فتح الفرن تماما؛ حتى لا تهبط الكيكة
بعد 30 دقيقة يفتح الفرن، ويتم التحقق من تسوية الكيك تماما، بواسطة خلة اسنان
 اتركى الكيك فى الفرن لمدة 5 دقائق حتى ترتاح ثم ترفع وتوضع على سطح دافىء لمدة 5 دقائق اخرى مع تغطيتها.
ضيفي الصوص على الكيك وتقدم باردة بالهنا

طريقة تحضير الصوص

 ضعي السكر مع الزبدة على النار حتى يذوب السكر تماما
ضيفى اليه الفانيلا والقرفة ثم ضعى الماء واتركيه حتى تحصلى على صوص كراميل ناعم.

 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالحليب المكثف المحلى 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.

 
مكونات عمل الكيكة العادية الهشة بالحليب المكثف المحلى:


4 بيضات
علبة حليب مكثف محلي 
1/4 كوب زبده ذائبه
ملعقه صغيره بيكنج بودر
ملعقه صغيره فانيليا
كوب وربع دقيق 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالحليب المكثف المحلى:


قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبده المذابة.
ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.
احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.
تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقه.

بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

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