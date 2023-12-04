طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمقادير، بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالمقادير، كيكة الشوكولاته من أنواع الكيك الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كيكة الشوكولاته بالمقادير، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بأشكال مختلفة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمقادير.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة:-

2 كوب دقيق فاخر

نصف كوب كاكاو خام

2 كوب سكر أبيض

كيس فانيليا

3 بيضات

ملعقة وربع بيكينج بودر

نصف كوب زيت

كوب إلا ربع لبن حليب

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طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالمقادير:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر مقادير الكيك المذكورة بشرط أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام متجانس فاتح اللون.

ثم نضيف له الزيت واللبن ونضرب جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم نضيف الكاكاو ونضرب جيدا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف له خليط البيض والكاكاو تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام عجين كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نصب 3 أرباع كمية العجين في صينية الفرن.

وندخل الصينية الفرن الساخن لمدة 25 دقيقة.

ثم نخرج الكيك ونقطعه ونصب عليها بقية كمية العجين ونوزع العجين ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

ثم نخرج الصينية مرة أخرى ونتركها تبرد تماما.

ثم تقطع الكيك وتقدم بعدها.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته، فيتو

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائى، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- ثم نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- ثم نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- ثم نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوي، حتى نحصل على خليط متجانس.

- ثم نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

- يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.