الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت وكالة “بلومبرج” في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين: أن واشنطن ليست ضد العملية في جنوب غزة لكنها تطالب بإنشاء مناطق آمنة.

 

وفد أمريكي يصل إسرائيل 

وأفاد موقع "واللا" العبري اليوم الإثنين، بأنه من المقرر أن يصل وفد أمريكي اليوم إلى إسرائيل لبحث "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

 

ولفت الموقع إلى أن الوفد الأمريكي يرأسه فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

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ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشئون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية.

وقال الموقع العبري: إن المسئولين الأمريكيين سيلتقون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

 

وقف النار في غزة
 

وتتكثف الجهود والمساعي لخفض التصعيد ووقف النار في غزة، مع استئناف القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في كامل القطاع يوم الجمعة الفائت، بعد 7 أيام من الهدنة تخللها تبادل للأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، لمراسل "نوفوستي"، إن مجموعة الاتصال الخاصة بحل الوضع في غزة، ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

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وفد أمريكي يصل إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" لحرب غزة

ومجموعة الاتصال المذكورة، مؤلفة من وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والسعودية، تم تشكيلها في أعقاب قمتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض. وفي وقت سابق، عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.

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