الخارجية الأمريكية: نتوقع سقوط ضحايا مدنيين في غزة كطبيعة الحروب

العملية البرية في غزة، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها منذ قليل، نلاحظ بعض التغييرات في العمليات العسكرية بجنوب القطاع لتفادي تكرار ما حدث في الشمال.

استجابة إسرائيل لنصيحة أمريكا

وأضافت: من المبكر إجراء تقييم نهائي لاستجابة إسرائيل لنصيحتنا بحماية المدنيين في عملياتها العسكرية.

سقوط شهداء فلسطينيين

وأكدت: لا نزال نتوقع سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعملية العسكرية بغزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب.

خطط إسرائيل في غزة

ولفتت: الإسرائيليون أطلعونا على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في غزة.

Advertisements

عملية إسرائيلية جنوب غزة

من جهته كانت وكالة “بلومبرج” قد نقلت عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: إن “واشنطن ليست ضد العملية في جنوب غزة لكنها تطالب بإنشاء مناطق آمنة”.

واستشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.



قصف إسرائيلي على مدرستين تابعين للأونروا

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.



وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهها صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يرصد القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.