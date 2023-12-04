استشهاد 50 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على مدرستين فى الدرج بقطاع غزة

استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء اليوم الاثنين، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.



قصف إسرائيلي على مدرستين تابعين للأونروا



وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.



وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهها صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.



يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

انتهاء الهجوم البري على شمال قطاع غزة



من ناحية اخرى كشف قائد عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اكتمال مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال قطاع غزة.

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين، قوله: "إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني".

وأضاف القائد الإسرائيلي: "لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على حركة حماس".

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين أن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت فضائية "الجزيرة" نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدانا فلسطينا ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.





قوات الاحتلال توسع قصفها لمناطق غزة



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الإثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين": إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

كما أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت: إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

