الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وسائل إعلام روسية: بوتين يزور الإمارات والسعودية الأسبوع الجاري

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

نقلت وسائل إعلام روسية، عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قاله: إن فلاديمير بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع.

 

بوتين يسخر من تجاهل قادة الغرب لأطفال غزة

في سياق آخر، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، على بعض الكلمات الصادرة عن عدد من القادة الغربيين خلال قمة مجموعة الدول العشرين الافتراضية  بطرحه عددا من الأسئلة عليهم.

وعبر بوتين عن تفهمه لـ"صدمة البعض من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا"، وطرح عددا من الأسئلة عن صدمتهم نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بعد أن كانوا سببا رئيسيا في اندلاعها.

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وتابع بوتين: بعض الزملاء خلال كلماتهم عبروا عن صدمتهم من استمرار ما يسمونه العدوان الروسي على أوكرانيا، قائلا: بالطبع، إن العمليات القتالية دائما ما تمثل مأساة بالنسبة للأفراد والعائلات بل وللدولة بأسرها، وقطعا، علينا أن نفكر في كيفية إيقاف هذه المأساة.

وتابع: لم ترفض روسيا في يوم من الأيام التفاوض السلمي مع أوكرانيا ولم تكن روسيا هي من يرفض الحوار، بل أوكرانيا هي من أعلنت خروجها من العملية التفاوضية، وإضافة إلى ذلك تم توقيع مرسوم من رئيس الجمهورية يمنع إجراء مفاوضات مع روسيا.

 

بوتين يذكر الغرب بجرائم أوكرانيا

واستطرد: أتفهم أن الحرب، ومقتل البشر يمكن أن يكون صادما، ولكن: ألم يصدمكم الانقلاب الدموي في عام 2014، والذي تلته حرب نظام كييف ضد شعبه في دونباس؟ ألا يصدمكم قصف السكان المدنيين في فلسطين، بقطاع غزة، اليوم؟ ألا يصدمكم أن يضطر الجراحون لإجراء عمليات جراحية لأطفال وبتر الأعضاء وقطع أجزاء من جلودهم بدون تخدير؟ ألا يصدمكم تصريح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأن غزة أصبحت مقبرة كبرى للأطفال؟".

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