الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين يصدر مرسوما بزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر مرسوما بزيادة عدد الجيش الروسي بنسبة 15%.


زيادة تعداد الجيش الروسي 


وبدأت السلطات الروسية منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، في زيادة قدراتها العسكرية وعدد وإمكانيات الجيش الروسي، سواء زيادة المرتبات أو زيادة أعداد الجنود المنضمين.

وفي سبتمبر الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وبحسب الوثيقة فإن 130 ألف شخص سيتم استدعاؤهم لخدمة التجنيد بداية الخريف.

وفي مارس الماضي وقع بوتين مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية مطلع شهر أبريل.

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رفع الحد الأعلى لسن التجنيد في روسيا


وفي أغسطس من هذا العام، تم اعتماد قانون لرفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما، لكن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وأوضح  الكرملين الإجراء الذي أقره النواب بأنه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلد.

وطمأن الكرملين حينها إلى أنّه "لا يتوقّع إطلاقًا" أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدّدًا على أنّ هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".

 

حقيقة وجود خطط للتعبئة العسكرية في روسيا


وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمل يانسكي، أن هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.

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