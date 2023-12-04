الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

فتح باب الترشح لمجلس أمناء القاهرة الجديدة 14 ديسمبر

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن فتح باب التقديم بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان ويبدأ التقديم يوم 14 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر الجاري.

وحدد الشروط التي يتعين توافرها في المتقدمين كالتالي:

  • التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين
  • لا يقل عن 21 سنة
  • أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ
  • أن يكون محل الإقامة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي
  • تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام
  • ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها
  • ألا يكون المتقدم سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة 3 دورات كاملة.
    صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يبدأ اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 26: 50، يوم الإثنين 4/12/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأربعاء 6/12/2023، والقطع من 76: 100، يوم الخميس 7/12/2023.

Advertisements

 وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101: 125، يوم الأحد 10/12/2023، والقطع من 126: 150، يوم الإثنين 11/12/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأربعاء 13/12/2023، والقطع من 176: 200، يوم الخميس 14/7/2023، والقطع من 201: 225، يوم الأحد 17/12/2023، والقطع من 226: 250، يوم الإثنين 18/12/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأربعاء 20/12/2023، والقطع من 276: 300، يوم الخميس 21/12/2023.

 وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301: 325، يوم الأحد 24/12/2023، والقطع من 326: 350، يوم الإثنين 25/12/2023، والقطع من 351: 375، يوم الأربعاء 27/12/2023، والقطع من 376: 396، يوم الخميس 28/12/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023: الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3).

 

وسجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

وبمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال ١٨ شهرًا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) و10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقًا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علمًا بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.

وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني لبحث سبل التعاون المشترك

التقديم اليوم، أسعار شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان جهاز تنمية مدينة بني سويف جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة مدينة بني سويف الجديدة

مواد متعلقة

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

أخبار مصر اليوم: الهيئة الوطنية تعلن مقار اللجان الانتخابية.. والصحة تحذر من انتشار متحور كورونا الجديد

تعرف على مقر لجنتك الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية

تنسيق الجامعات، أسماء 500 طالب من أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2023

أخبار الأهلي، جديد أزمة القندوسي وحقيقة رحيل أليو ديانج وطلب عاجل من الخطيب

الرئاسة في أسبوع.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين.. السيسي يتابع جهود مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.. وتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة مستشفيات جامعة عين شمس

مزاد علني لتخصيص وحدات خدمية بنظام حق الانتفاع الأربعاء المقبل

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

حصاد المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أرقام المقاومة في اصطياد الآليات وجنود الاحتلال

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح جنوب غزة وتطالب بمناطق آمنة

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

النيران التهمت الجثة، مصرع سائق بسبب حريق داخل سيارة نقل بطريق الكريمات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

طائرات جوسبيل.. تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين بالأماكن المزدحمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية