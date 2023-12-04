الإثنين 04 ديسمبر 2023
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وزير الإسكان يلتقي نظيره العماني لبحث سبل التعاون المشترك

د. عاصم الجزار، فيتو
د. عاصم الجزار، فيتو

 فى مستهل زيارته لسلطنة عمان، التقى الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وذلك لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.


 ويرافق وزير الإسكان فى زيارته لسلطنة عمان، كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.


من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، قام  المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة رافقه خلالها مسئولو الجهاز بالمحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م. ف.أ بإجمالى  120  م. ف.أ،  وبتكلفة إجمالية حوالي  145 مليون جنيه.

وأشار " عبدالرشيد " إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحى الثانى من خلالها، وجارٍ اختبار الكابلات، وتغذية الحى الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحى الرابع، والحى الخامس، ومركز المدينة، والمنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، تقدم أعمال مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة " المرحلة الثالثة، حيث تابع رئيس الجهاز، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الطرق، وتنسيق الموقع

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