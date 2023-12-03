الأحد 03 ديسمبر 2023
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عقارات

تفاصيل محاور وجلسات المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشف  الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بوزارة الاسكان تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، بعنوان نحو " مدن خضراء ذكية ومرنة  -  “Making Cities Green Smart AND RESILENT

 ومن المقرر عقدالمؤتمر  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13: 15 ديسمبر 2023، بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وقال مسعود إن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور الرئيسية منها،  تعزيز المرونة من أجل البيئة المستدامة، التجارب الدولية لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية، أحياء مرنة وصحية، التشييد الأخضر والمستدام، منظومة النقل الأخضر الذكي والمرن، الاستثمار الأخضر لمستقبل أفضل مرونة للتجاوب مع المتغيرات، التوأمة الرقمية، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، وأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.

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وأضاف الدكتور محمد مسعود، أنه من المقرر أن تتضمن الجلسات النقاشية والمحاضرات العامة بالمؤتمر عدة موضوعات بعناوين، التجارب المحلية والدولية لتنفيذ المدن الذكية، آليات التمويل الأخضر، التجارب المحلية والدولية في التصميم البيئي لمجتمعات صحية، البنية التحتية المستدامة والمرنة" التحديات والفرص "، التحول الرقمي، المتحف المصري الكبير -  الإبداع نحو طريق الاستدامة، وإدارة المرافق والمنشآت.

كشفت  وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن شروط التقديم على شقق الطرح التكميلي بمشروع سكن كل المصريين 3 وذلك بعدد من المدن الجديدة.

 

وشروط التقديم كالتالي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

-انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3.

-لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

ويبدأ اليوم الأحد، التقديم على شقق الإعلان التكميلى الذى أعلنت عنه الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

 وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

 وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي 

 ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

الإسكان: إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر" بغرب أسيوط

التقديم اليوم، أسعار شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

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البنية التحتية المستدامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التمويل العقاري القومي لبحوث الإسكان المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المركز القومي لبحوث الإسكان

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