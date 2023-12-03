الأحد 03 ديسمبر 2023
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عقارات

التقديم اليوم، أسعار شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الإعلان التكميلي، يبدأ اليوم الأحد 3 ديسمبر التقديم على شقق الإعلان وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان.

وسجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

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ويتم تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلًا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022. 

وأكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه في ظل سعي الصندوق للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لل المصريين 3"، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلي للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأوضحت مى عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال ١٨ شهرًا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى  87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) و10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى  2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقًا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علمًا بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.

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