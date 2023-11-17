من الطبيعة، وصفات فعالة لعلاج هيشان وتقصف الشعر

وصفات من الطبيعة، لعلاج هيشان وتقصف الشعر، هي الحلول المثالية، بدلًا من شراء مستحضرات العناية بالشعر غالية الثمن، والتي تحتوي على مواد كيميائية، قد تضر بالشعر على المدى البعيد.

وصفات من الطبيعة لعلاج هيشان الشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والشعر، سامنثا جريج، في السطور التالية، وصفات من الطبيعة، لعلاج هيشان وتقصف الشعر.

وصفة زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون هو مرطب طبيعي رائع للشعر، والعسل يساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي المزيج على شعرك المبلل بالتساوي، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين.

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وصفة الأفوكادو والزبادي

الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر مرونة. الزبادي يساعد على تنعيم الشعر وجعله أكثر قابلية للتحكم.



اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي إلى الأفوكادو المهروس.

ضعي الخليط على شعرك المبلل بالتساوي، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين.

وصفة حليب جوز الهند

حليب جوز الهند غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة.

سخني كوبًا من حليب جوز الهند في الميكروويف حتى يصبح دافئًا.

ضعي حليب جوز الهند على شعرك المبلل بالتساوي، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المناسبين.

يمكنك تطبيق هذه الوصفات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح أخرى للعناية بالشعر الهايش

تجنبي استخدام الحرارة على شعرك قدر الإمكان.

استخدمي شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

استخدمي مرطبا أو سيرومًا لترطيب الشعر بعد كل غسلة.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام.

الشعر الجاف

وصفات لعلاج الشعر المتقصف

وتقدم سامنثا مجموعة وصفات لعلاج الشعر المتقصف، كلها من الطبيعة.

وصفة زيت جوز الهند والأفوكادو

زيت جوز الهند والأفوكادو من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج الشعر المتقصف، حيث يحتويان على خصائص مرطبة ومغذية تعمل على إصلاح الشعر وتنعيمه.

لتحضير هذه الوصفة، امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع نصف حبة أفوكادو مهروسة. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو.

وصفة زيت الزيتون والبيض

زيت الزيتون من الزيوت الغنية بالدهون الصحية التي تساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه. البيض، من ناحية أخرى، غني بالبروتين الذي يساعد على إصلاح الشعر وتقوية بنيته.

لتحضير هذه الوصفة، اخلطي بيضة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو.

وصفة الموز والعسل

الموز والعسل من المكونات الطبيعية التي لها خصائص ترطيب ومغذية تساعد على علاج الشعر المتقصف.

لتحضير هذه الوصفة، اهرسي موزة واحدة وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

وصفة الجيلاتين

الجيلاتين من البروتينات الطبيعية التي تساعد على إصلاح الشعر وتقوية بنيته.

لتحضير هذه الوصفة، اخلطي ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ. ثم، أضيفي ملعقة كبيرة من الخل وقطرات من زيت اللافندر. ثم، ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو.

وصفة الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف.

لتحضير هذه الوصفة، اغلي ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر في كوب من الماء. ثم، صفي الشاي واتركيه ليبرد. ثم، ضعي الشاي على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

نصائح لتجنب تقصف الشعر



تجنب استخدام الحرارة المفرطة على الشعر

استخدام مصففات الشعر الحرارية مثل مكواة الشعر والمجفف الحراري بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه. لذلك، يفضل استخدام هذه الأجهزة بدرجة حرارة منخفضة قدر الإمكان وتجنب استخدامها بشكل متكرر.

استخدام المنتجات المناسبة للشعر

يفضل استخدام المنتجات المناسبة لنوع شعرك، خاصةً إذا كان شعرك جافًا أو تالفًا. تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تضر بالشعر.

قص أطراف الشعر بانتظام

قص أطراف الشعر بانتظام يساعد على التخلص من الأطراف المتقصفة والتالفة. يفضل قص أطراف الشعر كل 8-12 أسبوعًا.

العناية بفروة الرأس

فروة الرأس الصحية هي أساس شعر صحي. لذلك، من المهم العناية بفروة الرأس عن طريق غسلها بالشامبو والبلسم المناسبين لها. كما يمكن استخدام الزيوت الطبيعية لتدليك فروة الرأس، حيث تساعد هذه الزيوت على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

تناول الأطعمة الصحية

تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، مثل البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن. تساعد هذه العناصر الغذائية على تغذية الشعر وتقويته وحمايته من التلف.