الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خطوات الحصول على خدمة نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل بالجيزة

محافظة الجيزة؛ فيتو
محافظة الجيزة؛ فيتو

ترصد فيتو لقرائها خطوات الحصول على خدمة  نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل على من قبل فروع المركز التكنولوجي التابع لمحل إقامة طالب الخدمة في محافظة الجيزة.

 

وفي السطور التالية نسرد الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة سالفة الذكر..


 

-رخصة إشغال الطريق الصادرة.
 

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.
 

-عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.-صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.
 

المراكز التكنولوجية

 

والجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية التي شهدتها محافظة الجيزة خطوة هامة لمواكبة التقدم التكنولوجي واستثمار الموارد البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المحافظة، حيث ساهمت في تيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من أجل سرعة إنجاز الخدمات وتوفير النزاهة والشفافية.
وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين خدمات أخرى، منها (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).

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وقد أكد محافظ الجيزة خلال كلمته أن مشروع حياه كريمة الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتكفل به الدولة المصرية حياة كريمة لجموع الشعب المصرى وليكون أداة لمواجهة الفقر وتحسين مختلف مناحى حياة المواطنين وسبل معيشتهم وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الموجهة لخدمتهم.


وأشار إلى أن المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بلغت أكثر من ٩٥٠ مشروعا في مركزي الصف وأطفيح وساهمت فى تغيير واقع حياة المواطنين خاصة أهالينا بالقرى والمناطق الريفية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والسكن الكريم وتحسين البيئة الحاضنة لهم من خلال توصيل خدمات المرافق كمياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والطرق مما ساهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة لم يشهد المجتمع المصرى مثيل لها خلال تاريخه.


كما أشار المحافظ خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية أبت أن يعاني أي من أبناء هذا الوطن خلال مسيرتها نحو مصر الجديدة فقد عملت الدولة جاهدةً لتساعد كل فرد على تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية الهامة والتي كان من الضروري تطبيقها للدفع قدمًا باقتصادنا القومي ولتحسين معدلات النمو وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات التي تحاصر محيطنا الإقليمي والعالم بشكل عام
وأوضح أنه في الوقت ذاته شرعت الدولة للبدء في إقامة الآلاف من المشروعات القومية العملاقة من بناء مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وشق قناة السويس الجديدة ومد آلاف الكيلومترات من الطرق وخطوط السكك الحديدية وتحديث منظومات الإدارة والتعليم ودعم قطاعات الطاقة والكهرباء والتعدين وتحسين القطاع الصحي والقضاء على الأمراض المستوطنة كفيروس سي وإقامة المشروعات السياحية الضخمة وتنظيم الفعاليات الدولية الهامة والقضاء على العشوائيات وإقامة مجتمعات حضارية تليق بمكانة المصريين.
 

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