الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وفد أفريقي يزور المعمل المركزي للمناخ للاطلاع على تجارب الزراعة بدون تربة

وفد أفريقي يزور المعمل
وفد أفريقي يزور المعمل المركزي للمناخ، فيتو

زار وفد من عدة دول افريقية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب والزراعة بدون تربة لتحقيق الأمن الغذائي"، والذي يقوم بتنظيمه المركز المصري الدولي للزراعة وذلك اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر.

 قام مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه بعرض انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية والمتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب والزراعة بدون تربة إنتاج تقاوي المشروم وتدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقة للبيئة والأنشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة وإنتاج الأسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

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 كما تم عرض محطات الأرصاد الجوية الزراعية حيث شرح الدكتور سمير محمود المشرف على المحطات وبيانات الأرصاد الجوية الزراعية وكيفية عمل المحطة وصيانتها وتداول البيانات، كما عرض الباحثون العاملون بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث عرض الدكتور محمد أبو السعود والدكتورة نيفين متولي رئيسة القسم  والدكتور خالد نصر نظم الزراعة بدون تربة وزراعة الأسطح وتدوير مخلفات المدن باستخدام دود الأرض والتجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية وتأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الإنتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

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