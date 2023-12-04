الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تعيين عبد الهادي مديرا لإدارة الإشغالات بقطاع الشمال في بولاق الدكرور

محافظ الجيزة؛ فيتو
محافظ الجيزة؛ فيتو

أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتعيين  عبد الهادي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الشمال بحي بولاق الدكرور. 

إشغالات قطاع الجنوب

وكان المحافظ قام بتعيين بديل عنهم كل من عبد المنعم سعودي مدير إشغالات قطاع الجنوب ورجائي محمد مدير إشغالات قطاع المنشية وعمرو المعداوى مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام وعمرو صبحي مدير إشغالات قطاع الشمال.
وكان المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم أصدر قرارا بتغيير مديري الإشغالات بالحي بمختلف القطاعات.
وقام بتعيين بديلا عنهم كل من عبد المنعم سعودي مدير إشغالات قطاع الجنوب ورجائي محمد مدير إشغالات قطاع المنشية وعمرو المعداوى مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام وعمرو صبحي مدير إشغالات قطاع الشمال.

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