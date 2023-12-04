الإثنين 04 ديسمبر 2023
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مدير عام فرع التأمين الشرقية يفاجئ المبرة بالزقازيق

مدير عام فرع التأمين
مدير عام فرع التأمين الشرقية يفاجئ المبرة بالزقازيق-فيتو

تفقد الدكتور رضا الديب  مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية  وحدات الفرع المختلفة وزار على مستشفى المبرة بالزقازيق للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وعلى تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى.

 وتفقد الديب بعض أقسام المستشفى منها العناية المحضن النسا والتوليد، بالإضافة إلى الصيدلية الرئيسية 

وقد كان فى استقبال الديب الدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة الدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى ومعهم المحاسب هشام عدس رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى

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مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد مركز الكبد بالزقازيق

اجتماع مدير الفرع بالمثقفات الصحيات 

كما عقد الدكتور رضا الديب اجتماع المثقفات الصحيات بالمستشفيات والعيادات والصحة المدرسية بقاعة اجتماعات مستشفى المبرة بالزقازيق حيث بكل من صفاء عبد الستار مسئول التثقيف الصحى بالهيئة ومنال هلال مسئول الصحة المدرسية بالهيئة مشيدا بالدور الهام لكل من التثقيف الصحى والصحة المدرسية بوحدات الفرع المختلفة 

ترشيد صرف المضادات الحيوية 

وشدد على ترشيد صرف المضادات الحيوية ووقاية المريض من مخاطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 

ثم القت الدكتورة دينا احمد مسئول الصيدلة الإكلينيكية ومركز معلومات الدواء بمستشفى المبرة محاضرة عن المضادات الحيوية، كما عرضت  صفاء حمدى مسئول التثقيف الصحى بالفرع السلبيات التى ظهرت أثناء المرور وتكليفات عمل للمثقفات وذلك فى حضور الدكتورة  داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع.

نشاط مكثف لمديرعام التأمين الصحي بالشرقية ونائبه

نائب مدير الفرع بعيادة بلبيس 

ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة بلبيس حيث بتفقد أقسام العيادة والاطمئنان على سير العمل بها ومتابعة تادية الخدمة الطبية للمرضى والاطمئنان على رضا المنتفع من حيث تادية الخدمة المقدمة وكذا الاطمئنان على تواجد الطاقم الطبى والعاملين بالعيادة وقد كان فى استقباله الدكتور أشرف الزاهد مدير العيادة، وذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تقضى بضرورة المتابعة الدقيقة وبحث شكاوى المرضى والوقوف على ماتم بها فيما يتعلق بالشكوى التى يتحقق بها مناشدا مسئولى الهيئة بضرورة السعى قدما نحو مصلحة المريض وتخفيف الأمة.

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الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع التامين الصحى بالشرقية الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير الفرع وحدات الفرع المختلفة الدكتورة هناء احمد رشيد

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