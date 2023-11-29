أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 267 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 267، الصادر في 29 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة المنيا، ووزارة السياحة والآثار.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 484 لسنة 2023، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (27ب/1) بمساحة (3٫25 فدان) بما يعادل 13645 مترا مربعا، الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.



-وقرار محافظة كفر الشيخ رقم 2014 لسنة 2023، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو أحمد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادى، مركز سيدى سالم.



-وقرار محافظة المنيا رقم 557 لسنة 2023، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها المدرسة الصناعية الفنية بنات بقرية أشروبة مركز بنى مزار، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

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-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم 526 لسنة 2023، بالغلق الإداري لـ 12 من مقار الشركات السياحية في المعادي والعبور والمنصورة والهرم ومنوف وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة وسوهاج، لعملها بدون ترخيص.