وزير الرياضة يكشف تفاصيل اتفاقية مقر الكاف في العاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الشباب والرياضة، في جلسة عقدها مع الصحفيين اليوم الإثنين بمركز التعليم المدني بالجزيرة: “وقعنا اتفاقية مع الكاف بتوجيهات من القيادة السياسية لمدة 10 سنوات وخصصنا قطعة أرض 20 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون مقرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإضافة إلى مشروع سيعلن عنه الكاف”.

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وأضاف: “ما حدث إنجاز لأن الكاف كان لديه عروضا من بعض الدول لاستضافة مقر الاتحاد الأفريقي وتدخلنا على الفور ومنعنا ذلك”.

واختتم وزير الشباب والرياضة بالقول: “نجحنا في توقيع الاتفاقية بعد انهاء كافة الاجراءات مع الجهات المسؤولة وتم تخصيص قطعة الأرض أمام المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية”.

صبحي يلتقي بالمفاوضين الشباب المصريين بالوفد الرسمي بمؤتمر المناخ

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمندوبين الشباب المصريين المشاركين في وفد المفاوضات الرسمي المصري بمؤتمر المناخ COP28 المنعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر بمدينة دبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي على الإطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية.

ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من عزة هاشم، حسام أمام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، آلاء أحمد، لوجين أحمد، سلمي شريف.

وحضر هذا اللقاء أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم، وئام الليثي مسئول برامج الشباب يونيسيف مصر.

في بداية اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة إلى عرض المندوبين الشباب عن دورهم المنوطين بالقيام بها، وكيفية التعامل مع مختلف الموضوعات المكلفين بالعمل عليها، وقد أبدي الشباب سعادتهم الغامرة بما يلاقوه من إعجاب من مختلف المندوبين من الوفود المختلفة، والإشادة المستمرة بالخطوة المصرية المميزة التي جاءت استجابة لبرنامج عمل جلاسجو حول تمكين الشباب من المشاركة الفعالة بالوفود الرسمية التفاوضية لتمثيل أصوات اجيالهم.

كما وجهوا الشكر للسفير وائل أبو المجد رئيس الوفد المصري وكافة أعضاء الوفد من وزارتي الخارجية والبيئة الذين لم يبخلوا بأي دعم أو معلومة أو توجيه مما يساعدهم في أداء مهامهم المكلفين بها بدقة وكفاءة عالية.

تجربة المفاوضين الشباب بوفد مصر الرسمي تجربة رائدة في المنطقة العربية

وقال وزير الشباب والرياضة للمندوبين الشباب: "إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضعت تأهيل الشباب وتمكينهم على رأس الأولويات، فدائما ما كان ولا زال الشباب هو لاعب رئيسي في كافة الإنجازات، إن طاقة الشباب وفكرهم هي ما يحتاجه الوطن لتخطي كافة التحديات، وأن وجودهم اليوم هو تتويج لجهود كثيرة خلال السنوات الأخيرة وضعت الشباب في مقدمة خريطة الأولويات، لذلك عليكم أن تستفيدوا من هذه الفرصة الغير مسبوقة والاجتهاد لاكتساب المزيد من الخبرة لدعم جهود وطنهم في كافة الموضوعات محل التفاوض".

أشرف صبحي يشارك بجلسة بجناح جامعة الدول العربية

كما شارك الدكتور أشرف صبحي في جلسة بعنوان " مستقبلنا صوتنا: الشباب يقودون العمل المناخي" بحضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ بمؤتمر COP27 ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة الانمائي بمصر، والدكتورة عبير شقوير نائب الممثل المقيم، وأدار اللقاء الدكتورة سارة الخشن.