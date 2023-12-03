الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

أشرف صبحي يهنئ منتخب كرة السلة 3x3 ببطولة أفريقيا للرجال وفضية السيدات

منتخب رجال كرة السلة
منتخب رجال كرة السلة 3*3، فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة السلة 3x3 بلقب كأس أفريقيا لكرة السلة رجال وفضية السيدات، والتي أُقيمت علي مضمار استاد القاهرة الدولي.

وفاز المنتخب الوطني لـ كرة السلة رجال بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز في النهائي على نيجيريا 18-13، فيما حققت سيدات السلة فضية البطولة بعد خسارتها في النهائي من كينيا 21-20، ويتأهل الفائز بالبطولة إلى المرحلة الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تشهد مشاركة 8 منتخبات فقط.

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أشرف صبحي يهنئ منتخب كرة السلة 3x3 ببطولة أفريقيا للرجال وفضية السيدات، فيتو  

وكشف أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: أحمد ياسر عبدالوهاب وعمرو زهران وميدو طه ويوسف رفعت، بينما يضم منتخب السيدات كل من: ثريا محمد ووندين سبعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

وكان منتخبي الناشئين والناشئات نجحوا في التتويج بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

 

وفد مصر بمؤتمر المناخ يشارك في الانتخابات الرئاسية بدبي

واصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تتم للمصريين بالخارج خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر الحالي.

وتوجه أعضاء الوفد المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية إلى مقر القنصلية المصرية بدبي، لممارسة حقهم الانتخابي، وكان في استقبالهم أشرف الديب القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر بدبي.

أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو 

وقال وزير الشباب والرياضة: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على وعيهم واهتمامهم بالشأن العام، وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، فالحكومة المصرية تدعم الشباب المصري، وتؤمن بدوره في بناء الوطن".

وزير الشباب والرياضة يصل إلى دبي للمشاركة بمؤتمر المناخ COP28

أشرف صبحي يجري حركة تغييرات بين قيادة وزارة الرياضة

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