اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 بمدينة دبي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تتم للمصريين بالخارج خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر الحالي.

وتوجه أعضاء الوفد المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 برئاسة مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية إلى مقر القنصلية المصرية بدبي، لممارسة حقهم الانتخابي، وكان في استقبالهم أشرف الديب القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر بدبي.

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أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو

وقال وزير الشباب والرياضة: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على وعيهم واهتمامهم بالشأن العام، وحرصهم على المشاركة في صنع القرار، فالحكومة المصرية تدعم الشباب المصري، وتؤمن بدوره في بناء الوطن".

أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات، مؤكدًا على أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية، وممارسة حقهم الدستوري.

أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو

وأعرب الشباب المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28 أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عن سعادتهم بممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدين على أهمية المشاركة في العملية السياسية.

أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو

وقال الشباب المصريين المشاركين في الانتخابات: "مشاركة الشباب المصري في الانتخابات، هي تأكيد على حرصنا على بناء مستقبل أفضل لوطننا، ونحن نريد أن نرى مصر في مصاف الدول المتقدمة، ومشاركة الشباب في العملية السياسية هي جزء من هذا الهدف".

أشرف صبحي يصطحب وفد مصر بمؤتمر المناخ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بدبي، فيتو

ووجه الشباب المصري المشاركون في الانتخابات دعوة إلى جميع الشباب المصري للمشاركة في الانتخابات، مؤكدين على أهمية ممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب كل من عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.



أشرف صبحي يدعو مجلس وزراء الرياضة العرب لتبني مبادرة رواد المناخ الشباب

من ناحية أخرى، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمنسقي مؤتمرات المناخ المحلية المعتمدة من الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 المنعقد بدبي 2023.

شارك باللقاء الذي انعقد في جناح رواد الشباب في العمل المناخي ممثلي دول (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، اليمن، الإمارات)، وفريق عمل رائد المناخ بالقمة (راجي سارو، زان نورثكوت) ونقطة الإتصال العالمية لدائرة الشباب بالاتفاقية زيهان زوان، وأدار الجلسة الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث COP27 للشباب، وقام محمد عجيز منسق مؤتمر الشباب الإقليمي للمناخ بعرض مخرجات الموتمرات المحلية.

أشرف صبحي يدعو مجلس وزراء الرياضة العرب لتبني مبادرة رواد المناخ الشباب، فيتو

وخلال الجلسة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مخرجات كافة المؤتمرات المحلية، مستمعًا إلى طموحات وآمال الشباب العربي النشط والفاعل في العمل المناخي وقال: " فخور خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بأن لدينا هذا المستوى من تمكين الشباب والمساحة التي منحناها في الأجندة الأكثر مشاركة والصديقة للشباب والأقوى لـ COY17 والتي يقودها الشباب تمامًا مع دعم لا نهاية له من جانبنا أيضًا، حيث كنت أقيم في نفس الفندق مع الشباب في COY17، مما يزيد من الطموح للمزيد في المستقبل، كما شهد المؤتمر أول جناح للشباب والأطفال مع موقع يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى أول مبعوث للشباب بالمؤتمر".

وأَضاف صبحي:" سوف ندعو مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى تبني مبادرة عربية لتحتضن رواد المناخ الشباب، ودعم أعمالهم علي كافة المستويات، كذلك تقديم الرعاية الي المؤتمرات المناخية للشباب، وكذلك تأسيس لجنة للشباب والمناخ علي غرار التجربة المصرية لتأسيس اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate، والتي تُعد من أبرز مخرجاتها وجود 9 مفاوضين من الشباب كأعضاء بالوفد المصري الرسمي بالمؤتمر".