التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمنسقي مؤتمرات المناخ المحلية المعتمدة من الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 المنعقد بدبي 2023.

وشارك باللقاء الذي انعقد في جناح رواد الشباب في العمل المناخي ممثلي دول (الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، اليمن، الإمارات)، وفريق عمل رائد المناخ بالقمة (راجي سارو، زان نورثكوت) ونقطة الإتصال العالمية لدائرة الشباب بالاتفاقية زيهان زوان، وأدار الجلسة الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث COP27 للشباب، وقام محمد عجيز منسق مؤتمر الشباب الإقليمي للمناخ بعرض مخرجات الموتمرات المحلية.

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أشرف صبحي يدعو مجلس وزراء الرياضة العرب لتبني مبادرة رواد المناخ الشباب، فيتو

وخلال الجلسة، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مخرجات كافة المؤتمرات المحلية، مستمعًا إلى طموحات وآمال الشباب العربي النشط والفاعل في العمل المناخي وقال: " فخور خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بأن لدينا هذا المستوى من تمكين الشباب والمساحة التي منحناها في الأجندة الأكثر مشاركة والصديقة للشباب والأقوى لـ COY17 والتي يقودها الشباب تمامًا مع دعم لا نهاية له من جانبنا أيضًا، حيث كنت أقيم في نفس الفندق مع الشباب في COY17، مما يزيد من الطموح للمزيد في المستقبل، كما شهد المؤتمر أول جناح للشباب والأطفال مع موقع يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى أول مبعوث للشباب بالمؤتمر".

وأَضاف صبحي:" سوف ندعو مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى تبني مبادرة عربية لتحتضن رواد المناخ الشباب، ودعم أعمالهم علي كافة المستويات، كذلك تقديم الرعاية الي المؤتمرات المناخية للشباب، وكذلك تأسيس لجنة للشباب والمناخ علي غرار التجربة المصرية لتأسيس اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate، والتي تُعد من أبرز مخرجاتها وجود 9 مفاوضين من الشباب كأعضاء بالوفد المصري الرسمي بالمؤتمر".

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.



الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام بطولة “سوبر دوم” SUPER DOME للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت باستاد القاهرة بمشاركة أقوى الفرق الأوروبية والعربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت البطولة مشاركة 4 فرق وهم (الفريق المصري أنوبيس جيمنج، والفريق الإماراتي جيكاي ايسبورتس، والفريق السعودي تويستد مايندز، والفريق التركي FUT)، بمجموع جوائز 30 ألف دولار وبمشاركة 3 آلاف مشجع.

الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية، فيتو

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" إن البطولة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالرياضة الإلكترونية وتطويرها في مصر، مشيرًا إلى أن البطولة حظيت بمشاركة واسعه، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف إلى الترويج للرياضة الإلكترونية في مصر والمنطقة، وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة".

الشباب والرياضة تعلن عن ختام بطولة سوبر دوم للرياضات الإلكترونية، فيتو

حضر ختام البطولة ممثلي وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات واللجان النوعية، شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

وتعد هذه النسخة هي الثانية من حدث سوبردوم بعد نجاح النسخة الأولى في أكتوبر 2022 للعبة فالورانت، إلا أنها في النسخة الحالية شهدت منافسة في لعبة مختلفة وهي “ليج أوف ليجندز”.

يعتبر هذا الحدث السنوي فريدًا من نوعه لأنه يضم جميع المهتمين بالرياضة الإلكترونية في استاد القاهرة برعاية وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.