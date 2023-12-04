طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان، تريند مواقع التواصل الاجتماعي

طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان، أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الأخيرة الماضية، وأصبحت معظم ستات البيوت تبحث عن طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان، التي تعد أحد المعجنات العربية الشهيرة، والتي أطلق عليها هذا الاسم؛ لأن شكلها يشبه طاقية السلطان، إلا أن في طريقتها ومقاديرها تشبه كثيرًا طريقة عمل البريوش.



مكونات عمل فطيرة طاقية السلطان:

4 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

كوب حليب دافئ

ربع كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت

5 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة ملح

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مكونات الحشوة:

1 كوب شوكولاتة كريمي مثلجة

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

اخلطي الدقيق والحليب والزبدة والسكر والخميرة والبيض والملح في وعاء كبير حتى تتشكل عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، حوالي ساعة.

أثناء ارتفاع العجينة، قم بتحضير الحشوة.

في وعاء صغير، اخفقي الشوكولاتة الكريمي مع الكاكاو والفانيلا حتى تمتزج جيدًا.

بعد أن ترتفع العجينة، قومي بتقطيعها إلى كرتين متساويتين.

افردي العجينة الأولى إلى دائرة بقطر حوالي 20 سم.

ضعي نصف كمية الحشوة في منتصف العجينة.

غطيها بنصف العجينة الآخر.

اضغطي على الأطراف حتى تلتصق العجينة جيدًا.

قطعي الفطيرة إلى شرائح بعرض حوالي 2 سم.

رصي الفطيرة في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

اخبزي الفطيرة في فرن مُحمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي الفطيرة ساخنة أو باردة.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة نكهة أخرى للحشوة، مثل الفواكه أو المكسرات.

إذا كنت تريدين فطيرة أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر إلى العجينة أو الحشوة.

يمكنك تزيين الفطيرة بالسكر البودرة أو الشوكولاتة السائلة قبل تقديمها.

طريقة عمل البريوش



البريوش

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البريوش، الفطيرة الفرنسية الشهيرة.

المكونات:

700 جرام دقيق

½ كوب زيت

½ كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

100 جرام سكر

2 بيضة

صفار بيضة

½ معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

- ضعي الخميرة مع الدقيق والملح في وعاء، ثم يضاف السكر ويقلب جيدا.

- ضيفى البيضتين إلى الخليط، ثم مقدار الزيت ويفرك باليد جيدا حتى يبدأ العجين في التماسك.

- ضيفى الحليب الدافئ ويعجن جيدا حتى يصبح قطعة واحدة.

- غطي العجين بالبلاستيك، ويترك في مكان دافئ حتى يخمر لمدة ساعة تقريبا.

- قسمى العجين إلى كرات متساوية الحجم.

- خذى ثلاث كرات صغيرة من العجين، وتشكل كل قطعة على هيئة أسطوانة متوسطة الحجم.

- تلصق أطرف الثلاث أسطوانات من طرف واحد، ثم يتم تضفير العجين.

- تعاد الخطوتان السابقتان مع باقي كرات العجين.

- تشكل ضفيرة العجين على هيئة دائرة، وترص في صينية مدهونة بزيت نباتي.

- يدهن وجه “البريوش” بصفار البيضة، ويرش عليه قليل من السكر ثم يدخل الفرن لمدة 25 دقيقة.