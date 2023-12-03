الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية شارك في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التربية والتعليم

المحافظ شارك في الجلسةالوطنية
المحافظ شارك في الجلسةالوطنية للعاملين بقطاع التعليم،فيتو

أكد  ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

محافظ الشرقية يُشيد بجهود فرع ثقافة الشرقية خلال نوفمبر الماضي

الجلسة الوطنية -فيتو

الجلسة الوطنية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية 

جاء ذلك خلال مشاركته الجلسة الوطنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للتوعية بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والعاملين بقطاع التعليم.

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الجلسة الوطنية -فيتو

 المعلمون المسئولون عن تشكيل الوعي للمجتمع 

أوضح محافظ الشرقية أن قطاع التربية والتعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الوعي وممارسة الديموقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لدي الطلاب قائلًا " جميعنا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومستمرون في تقديم المزيد من العمل والعطاء والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع".

وقال المحافظ أنتم القادة الحقيقيون والقائمون بالفعل على بناء مستقبل أبنائنا يجب علينا حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسًا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

الجلسة الوطنية -فيتو

إجمالى الناخبين 4 ملايين و700 ألف له حق التصويت  

وأضاف محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلًا "أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن".

الجلسة الوطنية -فيتو

محافظ الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية 

ومن جانبه أعرب وكيل مديرية التربية والتعليم عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية الجلسة الوطنية مؤكدًا أننا في مرحلة دقيقة وهامة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

الجلسة الوطنية -فيتو

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتخابات الرئاسية اهمية مشاركة المواطنين اعتبارها واجب وطنى محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة لبتربية والتعليم الثانوية العسكرية

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