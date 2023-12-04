الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

توفير كافة المستلزمات وإزالة المعوقات لتوفير الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد عددا من المقرات الانتخابية (صور)

جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

قام اللواء محمد أنيس السكرتير العام لـمحافظة الإسماعيلية، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المقار الانتخابية بحي أول وثان مدينة الإسماعيلية؛ وذلك للوقوف على جاهزية تلك المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير العملية الانتخابية والمقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الجاري في سهولة ويسر.  

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وبحضور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديري إدارتي شمال وجنوب التعليمية ورئيسي حي أول وثان، ورئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة ومديري المدارس. 

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جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

واستهل السكرتير العام جولته بتفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية بمساكن البحري شرق الاستاد بحي ثان، ومتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين حي ثان وجهاز التجميل والتطوير ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.  

جانب من التفقد، فيتو
جانب من التفقد، فيتو

تزويد المقرات الانتخابية بالإنارة

وأكد "أنيس" ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.  

 

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. 

 

كما وجَّه "أنيس" مديرة المدرسة بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية. 

 

وتلا ذلك تفقد مدرسة السادات الثانوية بنين، والتي تقع في ميدان السادات تقاطع شارعي المدارس والمستشفى بحي ثان.  

 

وأشار أنيس إلى ضرورة تجميل وتزويد المقرات الانتخابية من الداخل بشتلات الزهور؛ من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف تجاه العالم.

ثم تفقد السكرتير العام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بحي أول الإسماعيلية، والتي تحتوي على عدد ٢ لجنة انتخابية. 

وفي نهاية الجولة، تفقد "أنيس" مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي حي أول الإسماعيلية، موجهًا رئيس حي أول بضرورة تجهيز المقر، من أجل استقبال اللجنة العليا للفرز، وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

ومن الجدير ذكره، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب  ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.
 

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