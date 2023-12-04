ثقافة الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم (صور)

قدمت المواقع الثقافية في محافظة الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

مكتبة السبع آبار الثقافية

حيث نظم مكتبة السبع آبار الثقافية يوم ترفيهي لذوي الهمم تضمن ألعاب ترفيهية متنوعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن خطة نشاط مكتبة السبع آبار الثقافية، خلال شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣ تناول اليوم الترفيهى ألعاب؛ كرة القدم.. كرة السلة.. مكعبات، ومن تنفيذ جميل يوسف.

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جانب من اليوم الترفيهى، فيتو

جانب من اليوم الترفيهى، فيتو

جلسة نادى الأدب بقصر الثقافة

ومن جهة أخرى، نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، الجلسة الأسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، حيث تناولت الجلسة أجمل الأشعار للشاعر سمير أبو الحمد، وكتابات متنوعة للشاعر أشرف الكردي، وذلك بتنفيذ من نسمة عبد الفتاح.

جانب من جلسة نادي الأدب، فيتو

جانب من جلسة نادي الأدب، فيتو

وكان قصر ثقافة الإسماعيلية، قد شهد احتفالات فرع الثقافة بأعياد الطفولة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

المشاركون في الاحتفالات

وشارك في الاحتفالية طلاب مدرسة 24 أكتوبر المرحلة KG1، ومدرسة الشهيد عمرو هلال، وأطفال ذوى الهمم التابعة لجمعية التثقيف الفكرى.

وبدأت الاحتفالية بكلمات من الترحيب والأنشطة التى يقدمها القصر من قبل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

فعاليات الاحتفالية بأعياد الطفولة

وتضمنت الاحتفالية ورشة تعليم رسم للأطفال ورسما على الوجه تدريب سهي عشرى، بالإضافة إلى لعبة الكراسي المتحركة وتفقد الطلاب معرض الفن التشكيلي (وطن واحد) المقام ببهو قصر الثقافة.

في نفس السياق تحدثت غادة دهشان مدرب بنادى تكنولوجية المعلومات عن الأنشطة التي يقدمها النادى خلال هذه الزيارة، علي هامش الاحتفالية أقيمت فقرة لمسرح عرائس الأطفال تمثيل محمود نوح وأحمد حلمى تضمن العرض اسكتشات مع العرائس عن الهزار والتنمر، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

توزيع هدايا على الأطفال

وبالإضافة لتوزيع هدايا عينية على أطفال مدرسة أطفال 24 أكتوبر، والأطفال ذوي الهمم، تنفيذ نسمة عبد الفتاح.

كما اختتمت الاحتفالية بعرض فيلم الفار الطباخ، وفيلم كيرة والجن ضمن نشاط الثقافة السينمائية.