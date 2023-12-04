دور الأطباء البيطريين في التفتيش على المنتجات الحيوانية، ورشة عمل بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (دور الأطباء البيطريين في التفتيش على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني) وذلك بحضور كلٍ من الأستاذة / فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية و مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر الدكتور / محمد عبد الحميد يوسف ومديري الإدارات بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

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تقل الخبرات الفنية المختلفة وبذل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين. كما ألقى الدكتور خالد عبد المعطى كبير مفتشي أطباء المجازر والدكتورة نانى نبيل طبيب تفتيش بالمجازر والدكتورة سمر حسني طبيب تفتيش بالمجازر محاضرة عن (دور الأطباء البيطريين فى التفتيش على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ) استعرضوا فيها أماكن عرض وبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والإجراءات الواجب اتخاذها وطرق الكشف عن المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى والخطوات الواجب اتباعها عند وجود مخالفة وإنجازات إدارة المجازر كما أجريت المناقشات والاستفسارات المثمرة من الحضور لتبادل الآراء والخبرات.

المحاسبة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين

و قامت المحاسبة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بإلقاء كلمة عن أهمية التعاون بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى للحفاظ على صحة وسلامة الانسان وألقى اللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية كلمة عن أهمية التعاون المثمر بين جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطرى وألقى الدكتور عبدالرحمن الطحاوي مدير التخطيط والمتابعة بجهاز حماية المستهلك كلمة عن أهمية التنمية المستدامة. وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتكريم الأطباء المتميزين فى إدارة المجازر واقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية وإدارة المخلفات والجلود.