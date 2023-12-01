تموين الشرقية: تحرير 2990 محضرًا خلال حملات في نوفمبر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

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المحاسب فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية

ومن جانبها أوضحت المحاسبة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

ضبط 2990 محضرا تموينيا

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر نوفمبر الماضى قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة علي حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.أسفرت تلك الحملات عن تحرير (2990 ) محضرًا منها (٢٠٣٥) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة،

حملات رقابية مستمرة على الاسواق

بالاضافة الى (960) محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.وأضافت وكيلة الوزارة انه تم ضبط سلع غذائية منها 8 طن دقيق و4 طن أرز و31 طن سكر و150 عبوة زيت و7 طن ملح و600 كيلو أسماك ولحوم جميعهم سلع مجهوله وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سلع استهلاكية مجهولة المصدر

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1000 لتر بنزين و60 شيكارة مخصبات زراعية و30 قاروصة سجائر جميع سلع غير صالحة للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن مديرية التموين تواصل مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة