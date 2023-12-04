أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

سيارات فوتون، سيارات JMC بيك أب، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية JMC، عن ارتفاع أسعار سيارات البيك اب داخل السوق المصري بالتزامن مع استقبال شهر ديسمبر الجارى لعام 2023، وذلك بعد وقف استيراد السيارات، وارتفاع الطلب ونقص المعروض داخل المعارض المصرية.

أسعار JMC بيك أب نصف النقل

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية JMC، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات البيك اب، داخل المعارض المصرية، ومن المقرر تطبيقها خلال شهر ديسمبرالجاري لعام 2023.

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ونرصد في التقرير التالى أسعار سيارات JMC البيك اب خلال شهر ديسمبرهى كالتالى:

أسعار JMC بيك أب نصف النقل



الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف بسعر 597.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية صندوق بدون تكييف بسعر 607.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شاسيه تكييف بسعر 632.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة صندوق بتكييف بسعر 632.900 ألف جنيه.

مواصفات سيارات JMC بيك أب



وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر 2771 سي سي بقوة 57 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص.

وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.

حصلت على ارتفاع كلي يصل إلى 1645 مم، و185 مم للخلوص الارضي، بينما تعتمد السيارة على صندوق خلفي سعة 1.5 طن، وتظهر السيارة بمقدمة حادة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

كما استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه.



ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة



ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.





يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



أعلى فئة 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB



وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

تجهيزات هيونداي أكسنت RB



ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.