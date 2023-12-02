أخبار الاقتصاد اليوم: أفضل 10 سيارات ملاكي مبيعا في 2023.. ومستندات فتح حساب بالدولار من بنك القاهرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

وزير قطاع الأعمال: الكيانات الصناعية والتعدينية العريقة لها دور كبير في قوة الاقتصاد

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، المؤتمر العمالى للعاملين بشركات كيما والنصر للتعدين والسبائك الحديدية، والذى تم تنظيمه بمقر شركة النصر بمركز إدفو محافظة أسوان، بمشاركة ما يقرب من 2000 من العاملين بالشركات الثلاث، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس أبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس عيد مهلل رئيس شركة السبائك الحديدية، والمهندس عبدالمجيد حجازى رئيس شركة كيما.

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جاء ذلك فى إطار الجولات الميدانية واللقاءات المستمرة بالعاملين فى الشركات التابعة، بهدف توضيح الرؤية فى مختلف القضايا ورفع الوعى وزيادة الإنتاج، والتعريف بمسيرة البناء والتنمية ودعم الدولة للصناعة، والتوسع فى التصنيع وتوطين الصناعة والاهتمام برأس المال البشرى والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى القطاعات التابعة،

قال الدكتور محمود عصمت إن العاملين فى الشركات هم جنود الإنتاج وهم دائما عند حسن ظن الدولة بهم ورهن إشارتها فى كافة الأوقات ليرى العالم ويشهد الجينات الوطنية التى تتجلى لدعم الدولة ونصرة مشروعها التنموى الذى يجرى تنفيذه حاليا، مشيرا أن جنود الإنتاج فى مواقع العمل هم مصدر القوة لمن يقوم بزيارتهم وهم المدد للعزيمة ومواصلة العمل والعطاء.

وأكد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائم والمستمر للصناعة وخطط التطوير والتوسع فى الصناعات التحويلية مثل خط الإنتاج الجديد فى شركة كيما والتحول من الاستخراج إلى صناعة الفوسفات فى شركة التعدين والتوسع فى شركة السبائك الحديدية، موضحا أن الشركات التابعة أصبحت داعمة للاقتصاد القومى وأنه لم يعد هناك مجال الخسائر وأن هناك دور كبير وواجب وطني على العاملين بمواصلة العمل والإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.

أدار الدكتور عصمت حوارا مفتوحا مع العاملين الذين تجاوز عددهم 2000 عامل، حول التطوير وزيادة الإنتاج ورفع الوعي، ودور جنود الإنتاج في دعم الدولة والقيام بواجباتهم، ودور الشركات فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المنتجات المختلفة بجودة عالية وتحقيق الأرباح وتعظيم عوائد الأصول وزيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن الكيانات الصناعية والتعدينية العريقة لها دور كبير فى قوة الاقتصاد وحماية الأمن القومى.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضي الدولة إلا ومدت إليها يد التطوير والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الدولة تعتز بعمالها وبدورهم الوطني وتقدر مساهمتهم الفعالة في نهضة مصر، الذين يمثلون ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتنامي معدلات نمو الاقتصاد، داعيا العاملين إلى مواصلة مسيرة العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة.

من جانبها، نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان والذى حال سفره للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 28 ) بدولة الإمارات العربية المتحدة دون حضوره المؤتمر العمالي، مؤكدة أن هذا المؤتمر الحيوى يأتي في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة فى كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام كبير للنهوض بكافة قطاعات العمل العام.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن كل شبر من أرض مصر يشهد نهضة تنموية ملموسة على أرض الواقع وسط ملاحم وطنية متتالية تشارك فيها جميع قوى المجتمع، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحويل الأحلام إلى واقع فعلى ملئ بكل الخير والنفع على كل مواطن يعيش على أرض الكنانة.

جدير بالذكر أن شركة النصر للتعدين تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التعدين، وتقوم باستخراج الخامات المعدنية وطحنها وتصنيعها ونقلها والاتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها. وتتركز أعماها في استخراج الخامات في مناطق وادي النيل بين قنا وأسوان، ومنطقة أسوان وجنوب غرب وجنوب شرق أسوان، ومنطقة البحر الأحمر ووسط الصحراء الشرقية بين إدفو ومرسى علم، كما تمتلك الشركة مصانع لتركيز وغسيل الفوسفات ومعامل للتحاليل الكيميائية للخامات التعدينية.

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.

أما شركة كيما" التي تأسست عام 1956 ومقرها أسوان، تعمل في مجال صناعة الكيماويات والأسمدة. وشهدت موخرا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التطوير للتحول إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب، والتوافق مع الاشتراطات البيئية.. ويجري العمل حاليا بالمرحلة الثانية لإنشاء وحدة حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وكالة فيتش

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك إنجلترا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت الوكالة، أن التصنيف لا ينطبق على التزامات البنك المركزي النموذجية لبنك إنجلترا، مثل الأوراق النقدية أو احتياطيات البنوك التجارية التي تمثل التزامات نقدية وليست دينا قابلة للتصنيف.

وشهدت المملكة المتحدة العديد من التحولات السياسية والتي أثرت بطبيعة الحال على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وكانت وكالة فيتش قد رفعت أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة الاستثمار.

وتتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".

أفضل 10 سيارات ملاكي في 2023

السيارات الملاكي، كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، عن إجمالي السيارات الملاكي التي تم بيعها خلال 10 أشهر الماضية، والتي بلغت نحو 6 آلاف و970 سيارة بزيادة في المبيعات بقيمة تصل نحو 15%.

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات نيسان الملاكي استطاعت أن تحصل نسبة كبيرة من مبيعات السيارات خلال 10 أشهر بداية من يناير حتى أكتوبر الماضي، بحصة سوقية 23% بإجمالى نحو 1604 سيارات، وكانت في المركز الثاني شيري بحصة سوقية 14% أي ما يقرب من بيع 978 سيارة.

في المركز الثالث سيارات إم جي بحصة سوقية 11% نحو 794 سيارة.

في المركز الرابع سيارات كيا بحصة سوقية 9% نحوً 600 سيارة

في المركز الخامس سيارات هيونداي بحصة سوقية 8% بإجمالى نحو 556 سيارة.

في المركز السادس سيارات ستروين بحصة سوقية 6% بإجمالى 450 سيارة.

في المركز السابع تويوتا بحصة سوقية 6% محققة بيع 412 سيارة.

المركز الثامن سيارات بي واي دي بحصة سوقية 4% نحو 257 سيارة

المركز التاسع سيارات جيلي بنسبة 4% بواقع 249 سيارة.

في المركز العاشر سيارات سوزوكي بحصة سوقية 3% نحو 220 سيارة

حصاد 2023: مصر تتبنى سياسة الحوسبة السحابية للإسراع بالتحول الرقمى

شهد عام 2023 العديد من الخطوات الجادة للحكومة المصرية للإسراع بعملية التحول الرقمى وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور كبير فى تنفيذ رؤية مصر الرقمية 2030، ولذلك نقدم خلال السطور أبرز ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الإطار خاصة في الحوسبة السحابية.

- تعد عمليات الحوسبة السحابية واحدة من أبرز العمليات التى تساهم في التحول الرقمي ولعل أبرز ما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في هذا الإطار يبرز ذلك، حيث قام المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة الحوسبة السحابية أولًا فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.

- تم القيام بذلك كمخطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمن المحور الأساسى للبنيـة التحتيـة في إستراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر.

حيث تم بالفعل توقيع شراكة بين جهتين عالميتين على أرض مصر بين نيوتنكس العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، وسيسكو العالمية المتخصصة في مجال شبكات المؤسسات والأمن في السوق المصري لتشجيع الاعتماد على حلول الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة الأوساط، مع تقديم نموذج متكامل لتحقيق مزيد من رقمنة الأعمال للعملاء وتعزيز الابتكار والانتقال السلس نحو الحوسبة السحابية حيث قام مجيب عبد الرازق المدير التنفيذي الإقليمي لنيوتنكس بمصر وأيمن الجوهري، المدير التنفيذي لشركه سيسكو في مصر وشمال إفريقيا والمشرق، بمناقشة تنفيذ عدد من المبادرات المحلية استنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية العالمية، وأكد مجيب أنه من خلال تقديم التقنيات السحابية سندعم سيتم دعم مبادرتين حكوميتين رئيسيتين داخل مصر وهما استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 وبناء مصر الرقمية.

- الحوسبة السحابية ‏ هي مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية

وتبرز أهمية الحوسبة السحابية فى كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي، كما تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.

مستندات حساب الدولار من بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة الأجنبية الدولار.

وقال بنك القاهرة ان "الحد الأدنى لفتح الحساب دولار أمريكى للافراد: 100""حاليا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى بالعملة لشركات بدون حد أدنى".

وأضاف بنك القاهرة إن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد والشركات كالتالي:

"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

و اذا كان العميل مولودا خارج جمهورية مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ( بعد الاطلاع على الأصل من قبل الموظف ).

لا يشترط وجود وظيفة فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى أو توفير بالبنك، ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهه التى يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهويه،فعند تقدم احد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى يتم اثبات مصدر الدخل يتم طلب اثبات الدخل باي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله، ولا يشترط بان يكون مثبتا بالبطاقة ويمكن إثباته باى مستند إضافى آخر .

اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق فى التعاملات المسائية وفى ختام تعاملات الاسبوع حيث غلب الاستقرار على المعدن الاصفر.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.