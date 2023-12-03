محافظ الشرقية: تكثيف الجهود للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غرابمحافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى مشيرا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعه حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى. مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع ضرورة استمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

Advertisements

تنفيذ توجهات الدكتور المحافظ

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تنفيذ أعمال خطة الرصف للعام المالى الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع رشيد وكذلك تركيبه بالأرصفة المجاورة بمدرسة جمال عبد الناصر وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما تابعت رئاسة حي ثان الزقازيق تنفيذ أعمال التطوير الجارية بنطاق الحي والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة لكوظ والأرصفة المحيطة بمجمع مدارس الصيادين فضلًا عن إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بمنطقة المساكن التعاونية والإشارة للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة. كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة ميدان عرابى وإزالة أى اشغالات أو معوقات تعوق سير العمل من أجل أظهار ميدان عرابى بالصور الحضارية والجمالية أمام المواطنين والزائرين. كما تابعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف طريق عمر بن الخطاب بوضع طبقه من السن والرمال تمهيدًا لوضع طبقات الأسفلت وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

تشديدات المحافظ

ومن ناحية أخرى شدد محافظ الشرقية فى وقت سابق على إدارة شئون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

تعليمات المحافظ بالإجراءات المتبعة

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (10) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح – أبو حماد – الحسينية) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية ذلك بالإضافة إلى عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.