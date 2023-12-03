محافظ الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف ومدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على الطرق الداخلية والفرعية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، مؤكدًا أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

المهندس محمد العوضى رئيس الابراهيمية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية بالتنسيق مع الادارة العامة للمواقف بالمحافظة والادارة الفرعية لمواقف الابراهيمية وإدارة المرور بشن حملة علي موقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفه المقررة، وتم التنبيه علي جميع السائقين الإلتزام بالتعريفه المقرره وضوابط خطوط السير، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حيث كان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل بها وللوقوف على مدي التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المحددة، وإتخاذ اللازم قانونًا حيال غير الملتزمين.

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اهتمام كبير من المحافظة بتمكين ذوى الهمم

وفى سياق اخر كان محافظ الشرقية قد اكد فى وقت سابق أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، فضلًا عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقرًا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

حضور اللقاء لبحث شكوى ومتطلبات المواطنين

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة أبوكبير ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ونائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

صرف مساعدات مالية وعاجلة لـ6 أسر

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ (6) أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

بحث حالة اربعة اسر يحتاجون الى السكن

وخلال اللقاء تقدم أربعة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية. وفى سياق متصل كلف السكرتير العام مفتشة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

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