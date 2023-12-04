الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

انقطاع المياه عن قرية منقباد بأسيوط لمدة 5 ساعات لتطهير البيارة الرئيسية

انقطاع المياه بقرية
انقطاع المياه بقرية منقباد، فيتو

  أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد السادة المواطنين منذ قليل عن انقطاع المياه بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك لفصل الخدمة عن محطة صرف صحي محطة منقباد اليوم الاثنين ولمدة 5 ساعات من الساعة 12 مساء الاثنين وحتى الساعة 5 صباح الثلاثاء للقيام بأعمال تطهير البيارة الرئيسية بالمحطة. 

 

انقطاع المياه 5 ساعات بمنطقة منقباد 

 وتهيب الشركة المواطنين القاطنين بمنطقة منقباد عن فصل انقطاع المياه بذلك الوقت عن جميع المغذيات بالمنطقة ولمدة 5 ساعات حتى يتمكنوا من من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة انقطاع وفصل المحطة عن الخدمة وحتى عودة ضخ المياه من جديد.

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توفير سيارات مياه نقية 

 وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة للمواطنين، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة بضعف  المياه  خلال الساعات المقبلة وطوال فترة انقطاع المياه.

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 كما أوضحت الشركة أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، مؤكدة إنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة ضعف وانقطاع المياه وحتى عودتها مرة أخرى وتشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال تطهير البيارة الرئيسية.

 

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