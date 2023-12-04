الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

القومى للمرأة بأسيوط يطلق برنامجا تدريبيا لتعليم الحرف اليدوية لـ100 سيدة

القومي للمرأة بأسيوط،
القومي للمرأة بأسيوط، فيتو

انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، من فعاليات البرنامج التدريبي لتعليم الحرف اليدوية للسيدات وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والذي استهدف 100 سيدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023 بقرية الشامية بمركز ساحل سليم. 

 

البرنامج التدريبي للسيدات بأسيوط 


وفي هذا السياق قالت مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط أن ذلك البرنامج التدريبي للسيدات فقط لتعليم الحرف اليدوية يأتي فى إطار جهود المجلس المستمرة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة لتمكينها اقتصاديا وماديا. 

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4 ورش عمل متخصصة للسيدات 


واعلنت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط إنه تم خلال البرنامج عقد 4 ورش عمل متخصصة فى حرف التطريز والخياطة والطباعة، حيث تم تدريبهن على أساسيات ومراحل كل  حرفة والمواد المستخدمة، بهدف تعزيز قدرات السيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولاسرهن.

وقام وفد من الأمانة العامة بالمجلس بزيارة الورش برئاسة وحضور  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة مروةكدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط واللواء  شريف رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقد ضم الوفد مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات وذلك خلال زيارة رئيس هيئة تنمية الصعيد للمحافظة.

 

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وخلال الزيارة تم عرض المنتجات التى تم قام بتنفيذها السيدات والفتيات المتدربات اثناء الورش وجارى التواصل مع القيادات لتعزيز التنمية الشاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وإقامة معارض لمنتجات السيدات. 

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