الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

استعدادا للسيول، مياه أسيوط تحصل على تقييم 98% من لجنة التنمية المحلية

لجنة التنمية المحلية
لجنة التنمية المحلية تزور شركة مياه أسيوط، فيتو

 استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الاثنين، لجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط وذلك في إطار متابعة اللجنة والشركة القابضة للمياه لاصطفاف معدات شركة مياه أسيوط استعدادا لأي طوارئ أو أزمات. 

 

استعداد معدات مياه أسيوط للسيول والأمطار 

 جاءت تلك الزيارة المفاجئة للجنة التنمية المحلية للتأكد من مدى استعداد شركة مياه أسيوط ومعداتها لمجابهة الأمطار والسيول ضمن الاستعدادات لفصل الشتاء ومواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث ومن بينها أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

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تقييم معدات مياه أسيوط بـ 98%

 وفي هذا السياق أعرب المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط بتقييم لجنة وزارة التنمية المحلية والتي أشادت بكفائة معدات الشركة بنسبة وصلاحية تصل 98%. 

مياه أسيوط توصي بتجهيز مستودعات لحفظ معدات الصيانة

مياه أسيوط تؤكد جاهزية مهمات السلامة والصحة المهنية

 وأشار رئيس مياه أسيوط إلى سعادته البالغة لحصول الشركة على هذا التقييم نظرا لجدارتها وجاهزيتها التشغيلية والفنية بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة والعاملين عليها استعداد لأي طوارئ أو كوارث.

 

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