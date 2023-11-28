رئيس مياه أسيوط يتفقد دخول محطة صرف علي بن أبى طالب الخدمة

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد يرافقه المهندس حسام أحمد علي رئيس قطاع الوادي الجديد، عملية مد خدمة صرف صحي بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية على بن أبى طالب بمحافظة الوادي الجديد دخولها الخدمة، وذلك بعد إتمام ربط خط الطرد بالمحطة بمحطة معالجة اللواء صبيح.

محطة صرف الفرافرة

وقال رئيس شركة مياه أسيوط إن محطة صرف صحى الفرافرة بقرية على بن أبى طالب تتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ومحطة معالجة، مشيرا إلى أن محطة الرفع تتكون من 2 طلمبة قدرة الواحد منها 30 كيلو. وات وتصرفها 35 لتر / الثانية ورفع 30 م بالإضافة إلى طلمبة احتياطي بالمحطة.

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محطة الصرف بقرية على بن أبى طالب

وأضاف رئيس مياه أسيوط أن إجمالي طول المواسير بشبكة الانحدار في محطة صرف على بن أبى طالب بطول 7500 م.ط و119 مطبق و237 غرفة، بالإضافة إلى عدد وصلات منزلية 668 وصلة بإجمالي طول مواسير 5200م.ط، وخط الطرد بطول 3397 م.ط بالإضافة إلى 3 غرف غسيل و4 غرف هواء، و3 عدايات أسفل المسقى وعداية أسفل مسقي ومصرف بعمق 8 أمتار.

وفي نهاية الجولة أشاد رئيس شركة مياه أسيوط بجودة الأعمال بهذا المشروع لتوصيل خدمات صرف صحي آمنة لأهالى مركز الفرافرة، وخاصة بعد دخول الخدمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي نفذت العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي.