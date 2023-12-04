الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة القناة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والاختيار حق لكل مواطن

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين اجتماع مديري عموم الجامعة وذلك في حضور ومشاركة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير، وبحضور جميع المديرين العموم. 

رئيس تجارية الإسماعيلية يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

جامعة القناة تنشر الوعي البيئي بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالتصويت حق لكل منتسبي الجامعة، وواجب وطني أما الاختيار فهو حرية مطلقة للجميع. 

Advertisements

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية 

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية، من خلال الرسائل الصوتية، لافتًا إلى أن المغتربين سيتم عمل لجان لهم للتصويب بالإسماعيلية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل 

كما تطرق "مندور" بالحديث حول تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الجامعة، مضيفًا أن الانضمام للمنظومة يُمثل ميزة نسبية لموظفي الجامعة، لابد من الاستفادة منها، خاصة مع التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفيات الجامعية، مُعلنًا عن الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، لربط جميع منتسبي الجامعة بالمنظومة من خلال هذا المركز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من مركز الأورام. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وتابع "مندور" أن أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي أصبحت مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة، وسيتم الانتهاء قريبًا من الدور الأرضي بمبنى العيادات الخارجية، فضلا عن أن الخدمات ستشمل موظفي الجامعة المحالين للمعاش. 

 

ومن جانبها  أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه أنه تم الانتهاء من 8 كليات، وجاري تنفيذ الخطة الزمنية لانضمام منتسبي الجامعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببقية الكليات والإدارات.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجتماع مديري عموم جامعة القناة جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور الانتخابات الرئاسية المشاركة بالانتخابات

مواد متعلقة

رئيس تجارية الإسماعيلية يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024

جامعة القناة تنشر الوعي البيئي بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

رئيس جامعة القناة يعلن عن جوائز التميز البحثي

رئيس شركة جريفولز إيجيبت يكشف لطلاب جامعة قناة السويس تفاصيل مشروع مشتقات البلازما

الأكثر قراءة

لحظة انهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها (فيديو)

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

تحذير خطير من دولة الاحتلال الإسرائيلية لحزب الله من الدخول في الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية